قد تسبب العمى.. استشاريا عيون يحذران من النظر المباشر إلى أشعة كسوف الشمس

حذر استشاريان في طب العيون من النظر المباشر لأشعة كسوف الشمس، وهي الظاهرة التي تشهدها المملكة اليوم (الثلاثاء)، مشيرين إلى أن النظر المباشر لها قد يتسبب في فقدان البصر.
وقال الدكتور عبدالرحمن المزروع، استشاري عيون الأطفال وتصحيح الحول بجامعة الإمام محمد بن سعود، إن النظر المباشر سبب من أسباب العمى؛ لأنه يؤدي إلى حروق دائمة ولا يمكن علاجها، مؤكداً أن النظر إلى الكسوف بدون النظارة المخصصة تكون آثاره خطيرة.
وطالب المزروع ، بعدم خروج الطلاب من المدارس قبل بداية ظهور الكسوف؛ لأنه لا يمكن منعهم من عدم النظر بسبب حب الاستطلاع لديهم.
وأضاف أن آثار النظر إلى كسوف الشمس تظهر مباشرة لأنه بمجرد التعرض إلى الأشعة فوق البنفسجية تحدث حروق في الشبكية، كما لا توفر نظارات الشمس وعدسات الهواتف الحماية من أشعة الكسوف.
من جانبه، أوضح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد المطلق، أنه يجب تجنب النظر إلى كسوف الشمس؛ حيث إنه يسبب ضرراً في مركز الشبكية وتلفاً لا يمكن علاجه وقد يؤدي إلى فقدان البصر.
وأضاف المطلق لـ “أخبار 24″، أن النظر إلى كسوف الشمس بشكل عام يؤدي إلى نقص دائم في البصر وتلف في الشبكية لا يوجد له علاج.
وأشار إلى أن ارتداء النظارة الشمسية لا يحمي من ضرر كسوف الشمس؛ حيث إن هناك نظارات مخصصة لمشاهدة كسوف الشمس، لكن بشكل عام فإن تجنب النظر للكسوف أفضل.
يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أكد أن النظر مباشرة للكسوف دون ارتداء نظارة أو أجهزة خاصة لحماية العين يمكن أن يسبب حرقاً لمركز الإبصار بالشبكية وتلفاً لخلايا الشبكية بسبب ما يسمى “عمى الكسوف”.