موسم الرياض يستضيف أكبر فعالية أمن سيبراني في المنطقة نوفمبر المقبل

تستضيف العاصمة الرياض فعالية “بلاك هات”، والتي تعد أكبر فعالية أمن سيبراني في المنطقة؛ وذلك خلال الفترة 15 إلى 17 نوفمبر القادم.
وتأتي الفعالية ضمن موسم الرياض، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة إنفورما، حيث من المقرر أن يحضر أكثر من 30 ألف زائر، بالإضافة إلى أشهر متحدثي قطاع الأمن السيبراني لإثراء الحدث التقني الأضخم في نسخته الأولى.
وتضم الفعالية أكثر من 200 متحدث عالمي، وأكثر من 250 شركة أمن سيبراني رائدة، منهم عمالقة التقنية العالميون مثل: Cisco وIBM وSpire وInfoblox وغيرهم، بالإضافة إلى أكثر من 40 شركة ناشئة في المجال نفسه.
وستعرض الفعالية العديد من الموضوعات المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور المتنوع؛ بما في ذلك 23 دورة تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني يقدمها 50 مدرباً معتمداً من بلاك هات، في بيئة عملية مع شركاء التدريب، وقمة تنفيذية مخصصة لصفوة رؤساء قطاع الأمن السيبراني في المنطقة، ومساحة للمطورين تُعرض فيها أحدث الأدوات والمنتجات المتعلقة بالبرمجة والتشفير. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل ورش عمل تقنية تقدم من خلالها الدراسات وأحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني، ومسابقة التقط العلم، والتي تمثل بطولة اختراق يشارك فيها أكثر من ألف مشارك يتنافسون للحصول على جائزة بقيمة 700 ألف ريال.
وتشمل المسابقات الأخرى كأس Bug Bounty بجوائز مالية قدرها 300 ألف ريال، ومسابقة للشركات الناشئة، حيث يتم تقديم أفضل العروض إلى الحكام المتمرسين، والمستثمرين، وخبراء التقنية، وأصحاب المصلحة الحكوميين للحصول على جائزة نقدية قدرها 90 ألف ريال.