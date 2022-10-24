مفتي المملكة: صلاة الكسوف سُنة مؤكدة.. وهي آية من آيات الله عز وجل يخوف بها عباده

أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن صلاة الكسوف سُنّة مؤكدة وهو ما بينته السنة النبوية بحيث إذا كسفت الشمس أو خسف القمر سواء ذهب النور كله أو بعضه تتم الصلاة ركعتين ويكون في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان.
وأوضح آل الشيخ تزامناً مع الكسوف الجزئي الذي ستشهده الكرة الأرضية اليوم (الثلاثاء) بمعظم الوطن العربي وأوروبا وغرب آسيا وشمال وشرق أفريقيا، أن صلاة الكسوف تؤدى عند رؤية الكسوف، وهي آية من آيات الله يخوف بها عباده، وليست كما يقال بأنها ظاهرة كونية لا أثر لها.
ولفت إلى أنه على الأئمة وعظ الناس وتذكيرهم بالله ومحبته ومخافته، فإنه خطب الناس ووعظهم عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، حيث قال “إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم”، كما أمر بالصدقة والعتق عليه الصلاة والسلام، وأمر بالاستغفار والذكر. وفق “أخبار 24”.
وحول وقت أدائها، أشار إلى أنه إذا دخل وقت صلاة مفروضة كصلاة العصر فإن الإمام يقدر ذلك فيسلم قبل دخول وقت الصلاة ليؤذن لصلاة العصر ويصلي الفرض، وإن كان الكسوف بعدها فإنه يصلي العصر ثم يشرع في صلاة الكسوف حتى لو كان وقت نهي.