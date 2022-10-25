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جديد المحليات > “الزكاة والضريبة”: يتم خصم ضريبة المُدخلات التي تحملها العميل قبل التسجيل بـ”القيمة المضافة”
25/10/2022   9:46 ص

“الزكاة والضريبة”: يتم خصم ضريبة المُدخلات التي تحملها العميل قبل التسجيل بـ”القيمة المضافة”

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يحق للخاضع لضريبة القيمة المضافة خصم ضريبة المُدخلات التي تحملها قبل تاريخ سريان تسجيله في ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة، أن هذا الأمر يكون مشروطاً باستيفاء الشروط الواردة في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 49 من اللائحة التنفيذية للنظام.

ولفتت إلى أنه يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها، داعيةً إلى الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات. وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والضريبة”: يتم خصم ضريبة المُدخلات التي تحملها العميل قبل التسجيل بـ”القيمة المضافة”

جديد المحليات
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