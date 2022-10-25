توفي الفنان الشعبي الشهير بدر الليمون، بعد معاناة خلال الفترة الأخيرة مع المرض عقب إصابته بجلطة.
وناشد نجل الفنان الراحل، الجميع الدعاء بالرحمة لوالده بعد وفاته، معلناً تقديم شكوى ضد المستشفى الذي كان يُعالج فيه.
وتعرض “الليمون” إلى الإصابة بجلطة في شهر أغسطس الماضي نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يظهر في مقطع فيديو متداول وهو في حالة صحية متراجعة. وفق “أخبار 24”.
ويُعرف عن الراحل بأنه أحد أبرز الأسماء في مجال الفن الشعبي؛ حيث يعتبره البعض “راسم خارطة الفن الشعبي في التسعينيات”، كما اشتهر بعدد من الأغنيات البارزة منها “أحب الليل والسهرة، والسفينة أبحرت، وحبيبتي عندي خبر، وما هو غلا”.