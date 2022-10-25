نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > عبدالرزاق حمدالله يكسب قضيته ضد النصر
25/10/2022   9:46 ص

عبدالرزاق حمدالله يكسب قضيته ضد النصر

+ = -
755

نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، في كسب قضيته لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تجاه النصر.

وحكم (فيفا) لصالح مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، والزم ناديه السابق النصر بدفع 5 ملايين يورو (ما يعادل حوالي 18 مليون ريال) لصالح اللاعب.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر عن حسم إدارة نادي الاتحاد، موقفها من تجديد عقد محترف الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله. وفق “أخبار 24”.

وتحركت إدارة الاتحاد بحسب المصادر، نحو تحريك عقد حمدالله الذي اقترب من دخول الفترة الحرة. وينتهي عقد مهاجم نادي النصر السابق مع نادي الاتحاد بنهاية الموسم الجاري.

عبدالرزاق حمدالله يكسب قضيته ضد النصر

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885233532.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.