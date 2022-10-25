عبدالرزاق حمدالله يكسب قضيته ضد النصر

نجح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، في كسب قضيته لدي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تجاه النصر.
وحكم (فيفا) لصالح مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، والزم ناديه السابق النصر بدفع 5 ملايين يورو (ما يعادل حوالي 18 مليون ريال) لصالح اللاعب.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر عن حسم إدارة نادي الاتحاد، موقفها من تجديد عقد محترف الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله. وفق “أخبار 24”.
وتحركت إدارة الاتحاد بحسب المصادر، نحو تحريك عقد حمدالله الذي اقترب من دخول الفترة الحرة. وينتهي عقد مهاجم نادي النصر السابق مع نادي الاتحاد بنهاية الموسم الجاري.