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رياضة > مسلي آل معمر: فيفا حكم بنصف ما طلبه حمدالله.. وهذه خطوتنا المقبلة
25/10/2022   9:46 ص

مسلي آل معمر: فيفا حكم بنصف ما طلبه حمدالله.. وهذه خطوتنا المقبلة

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علق رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بحصول لاعب الفريق السابق والاتحاد الحالي عبد الرزاق حمدالله على تعويضات مالية من النادي العاصمي.

وكتب آل معمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قبل أن نفسخ عقده، كان حمدالله يطالبنا بمتأخرات قيمتها حوالي ٦ ملايين يورو”.

وأضاف: “اليوم حكم له فيفا تقريبا بنصف ما كان مطلوبا منا،ورفض فيفا التعويضات التي طالب بها كلا الطرفين.. سنذهب إلى كاس قريبا”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “القضية المحلية أمام مركز التحكيم مختلفة تماما في موضوعها وليس لها علاقة بقرار اليوم”.

وفسخ النصر عقد حمدالله نهاية العام الماضي، قبل أن ينضم المهاجم المغربي لصفوف الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

مسلي آل معمر: فيفا حكم بنصف ما طلبه حمدالله.. وهذه خطوتنا المقبلة

رياضة
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