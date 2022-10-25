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رياضة > الأخضر الأولمبي يرفع استعداده في معسكر دبي تحضيرا لغرب آسيا
25/10/2022   9:45 ص

الأخضر الأولمبي يرفع استعداده في معسكر دبي تحضيرا لغرب آسيا

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واصل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والمقام تحضيرًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب جبل علي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين ترفيهية متنوعة.

ويواصل المنتخب الوطني غدًا الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية، ضمن معسكره الذي يمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 وضعت الأخضر في المجموعة “الثانية” وإلى جانبه منتخبي البحرين وسوريا، في البطولة التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر المقبل في جدة.

الأخضر الأولمبي يرفع استعداده في معسكر دبي تحضيرا لغرب آسيا

رياضة
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