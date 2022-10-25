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رياضة > صالح الشهري: مقابلة ولي العهد شعور عظيم.. وعشت فترة صعبة بعد الإصابة
25/10/2022   9:45 ص

صالح الشهري: مقابلة ولي العهد شعور عظيم.. وعشت فترة صعبة بعد الإصابة

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أعرب مهاجم المنتخب الوطني ونادي الهلال، صالح الشهري عن سعادته البالغة بمقابلة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الشهري عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “شعور عظيم عند مقابلة شخصية عظيمة مثل سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكلماته خففت عنا الضغوطات”.

وأضاف: “إصابتي كانت قوية وعشت فترة صعبة وعودتي للمنتخب الوطني جاءت في توقيت مميز”.

واختتم لاعب الهلال: “أعتقد أنه شعور جميل عندما تسجل في أول لقاء بقميص المنتخب بعد انقطاع 6 أشهر”.

وتلقى المنتخب السعودي دفعة معنوية كبيرة قبل خوض غمار منافسات كأس العالم 2022، بعد استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بجدة، مساء الأحد، اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب. وفق “أخبار 24”.

وسجل صالح الشهري هدف فوز المنتخب السعودي في شباك مقدونيا الشمالية في المباراة الودية التي حسمها الأخضر بهدف دون رد.

صالح الشهري: مقابلة ولي العهد شعور عظيم.. وعشت فترة صعبة بعد الإصابة

رياضة
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