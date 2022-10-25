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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح معيقة للرؤية بعدة مناطق تشمل مكة والمدينة
25/10/2022   9:46 ص

طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح معيقة للرؤية بعدة مناطق تشمل مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الغربية من منطقة حائل.

وأضاف أن الأمطار والرياح النشطة ستهطل كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونوه إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على منطقتي عسير والباحة والأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (36 درجة في مكة المكرمة وجدة، و37 درجة في المدينة المنورة والدمام، و35 درجة في الرياض، و25 درجة في أبها).

طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح معيقة للرؤية بعدة مناطق تشمل مكة والمدينة

جديد المحليات
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