مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والتعافي واستقرار معدل الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، انخفاضا في الإصابات الجديدة والتعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستقرار معدل الوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 276 حالات إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 34 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 820920 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 224 حالة فقط، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 807143 حالة. وفق “أخبار 24”.
ونبهت إلى استقرار معدل الوفيات، إذ سُجلت حالتا وفاة جديدتان خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9397 حالة وفاة.