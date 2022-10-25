رئيس جامعة الامير سطام يدشن ” ملتقى التوظيف الأول”

دشن سعادة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي اليوم الثلاثاء ملتقى التوظيف الأول للخريجين والخريجات والباحثين عن عمل والذي تنظمه الجامعة ممثلة في الكلية التطبيقية وبالشراكة مع غرفة الخرج وذلك بحضور وكلاء الجامعة ورئيس غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف.
وفور وصول سعادته قص الشريط إيذاناً بافتتاح ملتقى التوظيف الأول ، عقب ذلك تجول سعادته في أقسامه واروقته المتعددة واستمع لشرح مفصل عن ما تقدمه الجهات والشركات المشاركة من خدمات لخريجي الكلية التطبيقية والجامعة وللباحثين عن العمل مبدياً إعجابه بهذا التنظيم والاهتمام والتفاعل الإيجابي ومعرباً في الوقت ذاته عن بالغ شكره وتقديره لشركاء النجاح في الملتقى من الجهات والقطاعات المشاركة ولكل القائمين على تنظيم الملتقى ، وأوضح سعادته أن الملتقى والذي تستمر فعالياته لمدة يومين يعد منفذ الحصاد وأهم المؤشرات لتحقيق الأهداف العملية والتعليمية للجامعة فضلا عن تجويد مخرجاتها لسوق العمل المحلي.
من جهته وقعت الكلية التطبيقية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وبحضور سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي مذكرتين تفاهم مع جمعية إدارة المرافق والسلامة بالمنشآت الصحية وغرفة تهدف إلى إتاحة فرص التدريب والتوظيف لطلاب وطالبات الكلية التطبيقية والجامعة وذلك على هامش ملتقى التوظيف الأول والمنعقد في بهو كلية إدارة الأعمال بالحرم الجامعي الرئيس بالخرج.
وكانت الفعاليات المصاحبة للملتقى في يومه الأول بدأت بعقد محاضرة عامة وجلسة ارشادية اكتسب من خلالها الحضور الأدوات والمهارات المرتبطة بسوق العمل بشكل مباشر حيث استعرضت الأولى الرؤى والتحول للكليات التطبيقية قدمها سعادة عميد الكلية التطبيقية بالجامعة الدكتور لفاي بن لافي السلمي في مسرح كلية إدارة الأعمال ، فيما ناقشت الثانية الإرشاد المهني وتوليد الافكار التأهيلية الوظيفي في مركز رواد الأعمال ، يذكر أن جلسات الملتقى ستتواصل غداً الأربعاء مشتملة العديد من المحاضرات والمواضيع الأخرى ذات العلاقة بأهداف الملتقى منها مهارات تصنع طريقك للنجاح المهني ، التوافق النفسي وميولك المهني ، طريقك للتميز المهني وجودة الأداء.
وشهد ملتقى التوظيف الأول والذي يستهدف ويفتح المجال لخريجي الكلية التطبيقية والجامعة والباحثين عن العمل للتعرف على متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية في يومه الأول إقبالاً كبيراً في يومه بعدد تجاوز الـ 1813 زائر مابين الخريجين والباحثين عن عمل وبمشاركة مشاركة 10 جهات.