أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية محمد الشعلان أن مهرجان تربة لمزاد الإبل بمنطقة حائل هو ضمن أهداف المحمية الرئيسية التي ترتكز على المحافظة على الحياة الفطرية.
وأفاد الشعلان لـ”أخبار 24″، بأن عدد الحضور يتجاوز 15 ألفاً يومياً تقريباً من داخل وخارج المنطقة وأكثر من 70 مشاركا من ملاك الإبل.
وأضاف الشعلان أن المهرجان ساهم بشكل كبير في خلق حراك اقتصادي واجتماعي بالمنطقة بالإضافة إلى أكثر من 100 مشاركة من الأسر المنتجة في عدد من المجالات التراثية والغذائية وغيرها.
ونوه الشعلان بحرص المحمية على تطوير العمل من خلال الاجتماع مع كبار ملاك الإبل ومناقشتهم والاستماع لمقترحاتهم لتطويرها وتطبيقها في العام القادم.