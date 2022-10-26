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جديد المحليات > بعنوان “القهوة السعودية”.. أمير حائل يرعى افتتاح ملتقى حاتم الطائي الدولي (صور)
26/10/2022   7:07 ص

بعنوان “القهوة السعودية”.. أمير حائل يرعى افتتاح ملتقى حاتم الطائي الدولي (صور)

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رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، حفل افتتاح ملتقى حاتم الطائي الدولي في نسخته الخامسة، الذي تمت إقامته في فندق ملينيوم حائل.

وتأتي النسخة الخامسة من الملتقى بعنوان “القهوة السعودية.. موروث الماضي.. رمز الحاضر.. استثمار المستقبل”، حيث أكّد الأمير عبدالعزيز بن سعد أن القهوة السعودية عنوان موفق لملتقى حاتم الطائي.

وكرّم أمير حائل المشاركين والمساهمين في إقامة الملتقى، مطلعاً على جناح القهوة ولوحات الفن التشكيلي، حيث تخلل الحفل عرض مرئي عن القهوة السعودية وارتباط السعوديين بها، وقصيدة شعرية وأوبريت، وكلمة للمشرف على الملتقى الدكتور نايف المهيلب.

امير حائل

امير حائل

امير حائل

امير حائل

امير حائل

وفق “أخبار 24”.

بعنوان “القهوة السعودية”.. أمير حائل يرعى افتتاح ملتقى حاتم الطائي الدولي (صور)

جديد المحليات
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