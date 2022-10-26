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جديد المحليات > استشاري: متحور كورونا “XBB” لا يستدعي القلق.. وهذه طرق تفادي الإصابة
26/10/2022   7:06 ص

استشاري: متحور كورونا “XBB” لا يستدعي القلق.. وهذه طرق تفادي الإصابة

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أكد استشاري الباطنة والأمراض المعدية علاء العلي أن فيروس كورونا انتشر مرة أخرى وبدأت الحالات تزيد، مع ملاحظة تسجيل بعض الحالات في المتحور الجديد XBB والذي يُعتبر أحد أنواع المتحورات المشتقة من أوميكرون.

وأوضح العلي لـ”أخبار 24″ أن المتحور الجديد سريع الانتشار، إلا أنه لا يستدعي الخوف والقلق إذا كان الشخص قد تلقى كل تطعيماته، مشيرا إلى أن اللقاحات من أهم سُبل المناعة ضد هذه الفيروسات.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة بقدر الإمكان، والجلوس في المنزل عند الشعور بأعراض حتى التحسن.

فيما أوضح استشاري الأمراض الصدرية الدكتور عبدالله العسيري لـ”أخبار 24″ أن الفرق بين كورونا الجديد XBB والإنفلونزا الموسمية، أن الإصابة بالفيروسات التنفسية عادة ما تكون أعراضها متشابهة، مثل ارتفاع درجة الحرارة وألم في الحلق وآلام العضلات.

وبيّن أن قدرة فيروس كورونا المستجد على الانتشار عالية جداً مقارنة بالإنفلونزا الموسمية، كما أن أعراضه مشابهة تماما لأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

استشاري: متحور كورونا “XBB” لا يستدعي القلق.. وهذه طرق تفادي الإصابة

جديد المحليات
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