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جديد المحليات > الحجرف يؤكد أهمية دعم وتعزيز مجالات التعاون بين دول الخليج والعراق
26/10/2022   7:06 ص

الحجرف يؤكد أهمية دعم وتعزيز مجالات التعاون بين دول الخليج والعراق

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أهمية دعم و تعزيز مجالات التعاون بين دول المجلس والعراق.

جاء ذلك خلال استقباله، لسفير العراق لدى المملكة عبدالستار الجنابي, ورئيس الجهاز المركزي لتقييس السيطرة النوعية في العراق الدكتور حسين داود اليوم بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وثمن الحجرف دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق، في تعزيز التقييس ومراقبة الجودة؛ لتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق، بما يخدم المصالح المشتركة. وفق “أخبار 24”.

وشهد الأمين العام مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق والتي تضمنت العديد من أوجه التعاون وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين.

الحجرف يؤكد أهمية دعم وتعزيز مجالات التعاون بين دول الخليج والعراق

جديد المحليات
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