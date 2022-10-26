مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات وانخفاض التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، ارتفاع الإصابات الجديدة والوفيات، وانخفاض حالات التعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 326 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 50 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 821246 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 221 حالة فقط، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 807364 حالة.
وأضافت أن معدل الوفيات سجل ارتفاعاً طفيفاً، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9400 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.
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