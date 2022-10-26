3 فعاليات مذهلة بموسم الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع.. تعرف عليها

كشف “موسم الرياض”، عن العديد من الفعاليات الترفيهية التي ستقام خلال اليومين القادمين، والتي تتنوع بين عروض موسيقية شبابية، وليال غنائية وتجربة تصوير مشهد سينمائي على طريقة محترفي صناعة السينما في هوليوود.
ودعا “موسم الرياض”، الجمهور للحجز للمشاركة في تجربة “جووي أوورد”، في بوليفارد رياض سيتي، والتي تتضمن محاكاة للسير على السجادة الحمراء والعرض المباشر، وتجارب الأداء وغرفة التجهيز وتصوير مشهد سينمائي وإجراء المقابلات، على طريقة المشاهير ونجوم هوليوود.
وأضاف أن من بين الفعاليات القادمة؛ عرض موسيقي لفرقة الروك FLOW، وذلك بمعرض الأنمي السعودي، المقام في منطقة واجهة الرياض، لافتاً إلى أن العرض سيبدأ غداً ويستمر حتى 29 أكتوبر الجاري.
ولفت إلى أنه ستقام حفلة غنائية غداً الخميس في بوليفارد رياض سيتي، للاستمتاع بليالي الطرب الشامية، مع المطرب وليد الشريف.
بليلة كلها طرب ومغنى 🌌
ينتظرنا الفنان وليد الشريف بليالي شامية، يوم 27 أكتوبر في #بوليفارد_رياض_سيتي ✨
احجز طاولتك ❤️https://t.co/Vzz5GeJPBk#موسم_الرياض pic.twitter.com/jUumqiLi8m
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 25, 2022
وللمرة الثانية 🔥
فرقة الروك FLOW .. جاية لنا بعرض موسيقي فوق الخيال بمعرض الأنمي السعودي في #واجهة_الرياض 🎸🥷
تعال انبسط بأغاني الأنمي، واحجز تذكرتك 😎https://t.co/eZshvxyc18#موسم_الرياض pic.twitter.com/DsJQplA6jz
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 25, 2022
تجربة جووي أوورد جاية خصيصًا لـ #بوليفارد_رياض_سيتي عشانك 😎🔥
لا تفوتك الفرصة، واحجز الحين 😍https://t.co/QLAuYFFLyP#موسم_الرياضpic.twitter.com/Mxj3xnj6mO
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 25, 2022
وفق “أخبار 24”.