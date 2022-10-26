نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 3 فعاليات مذهلة بموسم الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع.. تعرف عليها
26/10/2022   2:50 م

3 فعاليات مذهلة بموسم الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع.. تعرف عليها

+ = -
612

كشف “موسم الرياض”، عن العديد من الفعاليات الترفيهية التي ستقام خلال اليومين القادمين، والتي تتنوع بين عروض موسيقية شبابية، وليال غنائية وتجربة تصوير مشهد سينمائي على طريقة محترفي صناعة السينما في هوليوود.

ودعا “موسم الرياض”، الجمهور للحجز للمشاركة في تجربة “جووي أوورد”، في بوليفارد رياض سيتي، والتي تتضمن محاكاة للسير على السجادة الحمراء والعرض المباشر، وتجارب الأداء وغرفة التجهيز وتصوير مشهد سينمائي وإجراء المقابلات، على طريقة المشاهير ونجوم هوليوود.

وأضاف أن من بين الفعاليات القادمة؛ عرض موسيقي لفرقة الروك FLOW، وذلك بمعرض الأنمي السعودي، المقام في منطقة واجهة الرياض، لافتاً إلى أن العرض سيبدأ غداً ويستمر حتى 29 أكتوبر الجاري.

ولفت إلى أنه ستقام حفلة غنائية غداً الخميس في بوليفارد رياض سيتي، للاستمتاع بليالي الطرب الشامية، مع المطرب وليد الشريف.

وفق “أخبار 24”.

3 فعاليات مذهلة بموسم الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع.. تعرف عليها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885233726.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.