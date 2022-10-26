تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني.. “صندوق الاستثمارات ” يعلن نتائج المزاد الأكبر من نوعه بالعالم

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الأربعاء) نتائج المشاركين في مزاد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني، عن نجاح تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني في المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي أقيم في اليوم الأول من المؤتمر في مدينة الرياض.
وشهد المزاد مشاركة 15 كيان وطني وإقليمي رائد في المنطقة، وقام الأستاذ يزيد الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة بتقديم شهادات للمشاركين في المزاد. وقام كل من أرامكو السعودية وشركة العليان المالية، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) بشراء أكبر عدد من وحدات الائتمان الكربوني في المزاد.
وشملت قائمة المشاركين الآخرين كل من البنك الأهلي السعودي، والخطوط السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وإينووا التابعة لنيوم، وبنك الخليج الدولي، وشركة اسمنت ينبع، وشركة أكوا باور، وشركة رياضة المحركات السعودية، وشركة مجموعة الزامل القابضة، وعبداللطيف جميل، والشركة السعودية للجولف.
وتتوافق شهادات الائتمان الكربوني المقدمة خلال المزاد مع معايير “كورسيا” المسجلة في برنامج “فيرا” التي تساهم في تمكين الشركات من المساهمة في الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة. ولمبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني دور هام في تعزيز جهود صندوق الاستثمارات العامة في دعم مبادرات المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق الحياد الصفري في المملكة بحلول عام 2060. وفق “أخبار 24”.
ويقوم صندوق الاستثمارات العامة بدور أساسي في دعم جهود المملكة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ باعتباره محركاً للتنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، وتعتبر مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني استمراراً لمبادرات الصندوق في هذا المجال، من بينها إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام طرح أول سندات دولية خضراء بقيمة 3 مليار دولار أمريكي، وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.