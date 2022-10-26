تنفيذ عدة مشروعات لتخفيض منسوب المياه السطحية بطول 64 كلم بجدة

نفذت أمانة محافظة جدة، عددًا من مشروعات تخفيض منسوب المياه السطحية، وتشمل في مراحلها الثانية والثالثة والرابعة، تنفيذ أكثر من 64 كيلومترًا طوليًا من شبكة الأنابيب، بأحياء شمال شرق المحافظة.
وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، المهندس غسان الزهراني، أن منطقة الفلاح 3، والشوارع المتضررة بأحياء الصالحية والرحمانية تشهد تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ضمن مرحلتيه الثانية والثالثة اللتين تستهدفان إنشاء وتنفيذ ما يزيد على 27.2 كيلومتر طولياً من الأنابيب المثقبة، مبيناً أن المرحلة الثالثة تستهدف “الشوارع المتضررة” بمنطقة الكوثر، وتشمل إنشاء وتنفيذ أنابيب بطول 13.6 كم طولي والمرحلة الرابعة لحي الريان وتشمل 15.99 كم طولياً من الأنابيب.
وأضاف الزهراني، أن عددًا من الأحياء تشهد تنفيذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية بنظام الشبكة المدمجة وذلك في كل من: طيبة، الهدى، الأجاويد، طريق الملك فيصل (عابر القارات سابقا)، الحمدانية، الصالحية، الريان، الرحمانية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بحي التيسير، حي الفلاح 1/2/4، وحي الأصالة، كما سيجري خلال الأسابيع القادمة إعلان مشاريع جديدة لبرنامج تصريف مياه الأمطار.
يذكر أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار جهود أمانة جدة لرفع الضرر عن السكان وحماية المرافق العامة، والارتقاء بالبنية التحتية، بجانب تعزيز التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة بتقديم الخدمات في المدينة.