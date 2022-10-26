380 رأس من الخيل العربية الأصيلة المنتجة محلياً في إنطلاقة بطولة الإنتاج المحلي في ملهم غداً الخميس

تحت رعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – حفظه الله – تبدأ منافسات 380 رأس من الخيل العربية الأصيلة المنتجة محلياً على ثمانية بطولات رئيسية في بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة ولمدة ثلاثة أيام متتالية في مركز المرتجز للفروسية في ملهم شمال منطقة الرياض .
تعد هذه البطولة المقامة في نسختها الحادية عشر تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة من أهم البطولات المحلية لإهتمامها بالخيل التي ولدت ونشأت بالمملكة إذ جاءت إستكمالاً لإهتمامات القيادة الرشيدة حفظهم الله في دعم قطاع الخيل العربية ورياضة الفروسية بشكل عام .
تضم البطولة العديد من الفعاليات المصاحبة كمزاد خاص باللوح الفنية التي تجسد الذوق والفن في رسم الخيل العربية بمشاركة فنانين من المملكة ومن الكويت والعراق وينتقل جزء من ريع هذه اللوح لجمعية إنسان الخيرية مساهمة في دعم الجمعية ونشاطاتها إضافة إلى مناطق خاصة بتلبية إحتياجات الزوار كمناطق تسوق وأخرى خاصة بالأطعمة .
الجدير بالذكرأن مركز المرتجز للفروسية المنظم والمستضيف هو أحد أهم الأندية الخاصة برياضة الفروسية حيث إستقبل الخيل المشاركة وسط أجواء آمنة للحفاظ على سلامتها .