الرئيس التنفيذي لـ”الغذاء والدواء” يلتقي مسؤولي شركة أمازون لبحث أوجه التعاون

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام الجضعي، اليوم (الأربعاء)، نائب الرئيس الإقليمي لشركة أمازون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرئيس التنفيذي لـ”سوق دوت كوم” رونالدو مشحور، وفريق عمل الشركة في المملكة والشرق الأوسط.
وناقش اللقاء التحديات وأوجه التعاون بين الجهتين في المجالات التي تشرف عليها “الهيئة”، كما استعرضت الشركة أعمالها وخططها الاستثمارية المستقبلية، وقدمت نبذة عن تجربتها في تطوير العمليات واللوجستيات والذكاء الاصطناعي.
وجاء الاجتماع على هامش أعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، التي تُعقد في الرياض خلال الفترة من 25 – 27 أكتوبر الجاري. وفق “أخبار 24”.