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جديد المحليات > الإنتربول السعودي يشارك في اجتماع منظمة الإنتربول الدولية في الهند
26/10/2022   6:22 م

الإنتربول السعودي يشارك في اجتماع منظمة الإنتربول الدولية في الهند

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شارك الإنتربول السعودي في اجتماع الجمعية العمومية الـ90 لمنظمة الإنتربول الدولية الذي عُقد في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة 18 -21 أكتوبر 2022م.

ورأس وفد المملكة المدير العام للشرطة الدولية (الإنتربول السعودي) العقيد/ عبدالملك آل صقيه، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات الميدانية والتقرير السنوي لاتجاهات الجريمة لعام 2022م.

وتضمن الاجتماع جلسات نقاش حول سبل تعزيز التعاون بين الدول لمحاربة الجرائم المالية وجرائم الفساد والطرق الجديدة للتصدي للجرائم والإرهـاب، والمستجدات في مجال الجرائم السيبرية. وفق “أخبار 24”.

وأكد الاجتماع على استمرار دعم جهود الدول الأعضاء للكشف والتحقيق في جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت.

الإنتربول السعودي يشارك في اجتماع منظمة الإنتربول الدولية في الهند

جديد المحليات
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