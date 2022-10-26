نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بدء عرض النسخة السعودية من المسلسل البريطاني “المكتب” بعد غدٍ
26/10/2022   10:52 م

بدء عرض النسخة السعودية من المسلسل البريطاني “المكتب” بعد غدٍ

+ = -
560

تبدأ شبكة “إم بي سي” ومنصة “شاهد”، في إذاعة النسخة السعودية من المسلسل الكوميدي “المكتب” اعتباراً من بعد غدٍ (الجمعة) الموافق 28 أكتوبر 2022.

ويأتي العمل الفني بالتعاون بين استوديوهات قنوات “إم بي سي” وشبكة “بي بي سي” البريطانية، صاحبة الملكية الفكرية للمسلسل.

المسلسل من بطولة الفنان السعودي صالح أبو عمرة، ويشاركه الفنانون: نواف الشبيلي، وفهد البتيري، وأضوى فهد، ورزان منصور، ويخرج العمل، المصري هشام فتحي. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن “المكتب” هو مسلسل كوميدي أمريكي من إنتاج هيئة الإذاعة الوطنية؛ وهو نسخة مماثلة لمسلسل بريطاني يحمل الاسم نفسه، يصور الحياة اليومية لموظفي مكتب في شركة لبيع الورق وعلاقتهم بمديرهم .

بدء عرض النسخة السعودية من المسلسل البريطاني “المكتب” بعد غدٍ

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885233771.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.