بدء عرض النسخة السعودية من المسلسل البريطاني “المكتب” بعد غدٍ

تبدأ شبكة “إم بي سي” ومنصة “شاهد”، في إذاعة النسخة السعودية من المسلسل الكوميدي “المكتب” اعتباراً من بعد غدٍ (الجمعة) الموافق 28 أكتوبر 2022.
ويأتي العمل الفني بالتعاون بين استوديوهات قنوات “إم بي سي” وشبكة “بي بي سي” البريطانية، صاحبة الملكية الفكرية للمسلسل.
المسلسل من بطولة الفنان السعودي صالح أبو عمرة، ويشاركه الفنانون: نواف الشبيلي، وفهد البتيري، وأضوى فهد، ورزان منصور، ويخرج العمل، المصري هشام فتحي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “المكتب” هو مسلسل كوميدي أمريكي من إنتاج هيئة الإذاعة الوطنية؛ وهو نسخة مماثلة لمسلسل بريطاني يحمل الاسم نفسه، يصور الحياة اليومية لموظفي مكتب في شركة لبيع الورق وعلاقتهم بمديرهم .