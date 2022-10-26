“الصحة” تحتفي بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تأهيل التمريض بالرعاية الحرجة

احتفت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تأهيل التمريض في الرعاية الحرجة؛ وذلك بحضور وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان.
وتضمن البرنامج 9 تخصصات صحية مختلفة لتدريب وتأهيل 5000 ممرض سعودي للعمل في أقسام العنايات الحرجة؛ وذلك من خلال إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف لمدة 9 أشهر، وبلغ عدد خريجي الدفعة الثانية 3090 كادراً تمريضياً.
وخضع الخريجون لتدريب في 47 منشأة صحية تحت إشراف مدربين سعوديين من ذوي الخبرة في الرعاية الحرجة وأُهِّلوا للتدريب من خلال إلحاقهم ببرنامج إعداد المدربين. وفق “أخبار 24”.
ويستهدف البرنامج تأهيل التمريض للعمل في الأقسام الأقل حدة مثل: أقسام الباطنة، والجراحة، والعيادات الخارجية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لتأهيلهم في أقسام الرعاية الحرجة تحقيقاً لنسب التوطين بما يتوافق مع رؤية 2030.
وقدم البرنامج للمتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تُمكنهم من العمل في أقسام الرعاية الحرجة؛ بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة بالعين، والأطفال، وحديثي الولادة، وأقسام الطوارئ، ووحدات الغسيل الكلوي، ومراكز القلب، ومراكز الأورام.