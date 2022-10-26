مسرح حديقة السويدي يبرز ثقافات دول عالمية وعربية ضمن موسم الرياض

أسهمت منطقة حديقة السويدي إحدى مناطق موسم الرياض 2022، داخل مسرحها بعكس ثقافات دول عديدة من خلال تقديم عروض ترفيهية متنوعة تقام لدولة واحدة كل أسبوع.
وتتيح العروض المقدمة التعرف على ثقافات الهند، وإندونيسيا، وباكستان، وسيريلانكا، والسودان، وبنجلاديش، والفلبين، كما تتوزع بالمنطقة العديد من المطاعم التي تقدم أصنافاً متنوعة تعكس ثقافة كل بلد منها.
وتضم منطقة حديقة السويدي مناطق فرعية متنوعة تقدم العديد من الخيارات الترفيهية للزوار، ومنها: منطقة المغامرة؛ إذ تتميز بالعديد من الألعاب الحركية والنشاطات المتنوعة، ومنطقة الكرنفال التي تتيح للأطفال فعاليات متنوعة تشمل ركوب الدراجات، والرسم، وغيرها.
وتستقبل المنطقة زوارها يومياً طيلة فترة الموسم من الساعة الـ4 مساءً حتى الـ12 ليلاً، وتتيح مجموعة الخيارات الترفيهية المتنوعة في مجالات الألعاب، والموسيقى، والمتاجر، والمقاهي، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط.
وتتميز حديقة السويدي التي يعود تأسيسها إلى عام 1983م، بأجوائها الطبيعية ومرافقها الحيوية، مثل: متنزه العائلات، ومسار المشي والجري، وأماكن الجلوس، والمطاعم والمقاهي، والمواقع المخصصة للأطفال وتمتد على مساحة تتجاوز 100 ألف م2 جنوبي العاصمة الرياض.
وفق “أخبار 24”.