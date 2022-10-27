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جديد المحليات > “تقويم التعليم” توضح التصرف السليم في حالة عدم ظهور اسم المدرسة في بيانات قياس
27/10/2022   7:17 ص

“تقويم التعليم” توضح التصرف السليم في حالة عدم ظهور اسم المدرسة في بيانات قياس

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أجابت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن استفسار بشأن التصرف السليم في حالة عدم ظهور اسم المدرسة عند تحديث البيانات الشخصية الخاصة باختبارات المركز الوطني للقياس.

وأوضحت الهيئة، أنه في حالة عدم إيجاد المستفيد اسم المدرسة التي سيؤدي بها الاختبارات، يمكن اختيار مدرسة قريبة، مشيرةً إلى أن هذه المعلومات في الملف لا تؤثر على أداء الاختبار.

كما لفتت إلى أنه يمكن للمستفيد البحث عن اسم أو رمز المدرسة الخاص به، وذلك عبر الدخول على موقع “قياس”، ثم اختيار أيقونة “البحث في المدارس”، وإدخال البيانات المطلوبة. وفق “أخبار 24”.

“تقويم التعليم” توضح التصرف السليم في حالة عدم ظهور اسم المدرسة في بيانات قياس

جديد المحليات
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