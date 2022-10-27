“الاستثمار” توقّع عدداً من الاتفاقيات لتحسين قطاعات التعليم والترفيه والتقنية الحيوية

وقَّعت وزارة الاستثمار عدداً من الاتفاقيات الاستثمارية في قطاعات التعليم والترفيه والتقنية الحيوية؛ وذلك بهدف تحسين جودة الحياة في المملكة، وتعزيز اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة.
وجاء ذلك على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة؛ حيث وقعت الوزارة في قطاعي التعليم والشركات الصغيرة والمتوسطة اتفاقية مع كلية ESSEC للأعمال المرموقة في باريس؛ للتعاون مع وزارة السياحة في توفير برامج تنمية القدرات البشرية في حرمها الجامعي.
كما شملت الاتفاقيات، توقيع اتفاقية تعاون مع جامعتي الملك عبدالعزيز والملك سعود لبرنامج تبادل الطلاب، واتفاقية استثمار مع شركة العقارات العالمية وشركات الأسهم الخاصة SAFANAD والمنصة التعليمية Global School Management في قطاع التعليم.
وتضمّنت أيضاً اتفاقية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكيةIllumina؛ لإنشاء برنامج تدريب الجينوم، وإنشاء مركز تسريع للشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الجينوم، ودعم تطوير قواعد البيانات الجينومية والأنشطة البحثية، إضافة إلى اتفاقية مع شركة الإعلام والترفيه الهندية العالمية Eros Media للاستثمار في إنتاج الأفلام والمحتوى الترفيهي.
وفق “أخبار 24”.