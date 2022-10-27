إطلاق منصة “حاضرين” لتسهيل حضور مباريات كأس العالم وزيارة الوجهات السياحية بالمملكة

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، منصة التواصل الموحدة “حاضرين” لتقديم الخدمات اللوجستية للمواطنين والمقيمين والسياح داخل المملكة، الراغبين في حضور مباريات كأس العالم 2022.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق المنصة جاء بالتنسيق مع وزارات (الداخلية، والرياضة، والنقل والخدمات اللوجستية) والهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وشركة مطارات القابضة .
ويهدف إطلاق منصة “حاضرين” إلى توفير المعلومات الإرشادية والتعليمات والخدمات التي تسهل تجربة الراغبين في حضور مباريات كأس العالم أو السياح أثناء وجودهم في المملكة خلال فترة المونديال. وفق “أخبار 24”.
وستمكن المنصة المستخدمين من التعرف على أبرز الوجهات السياحية الوطنية والفعاليات المقامة فيها بكل يسر.
ودعت الهيئة في حالة وجود استفسار أو الرغبة في طلب المساعدة إلى الاتصال بالمركز الوطني للعمليات الأمنية عبر الرقم (911)، ولمزيد من المعلومات عن خدمات المنصة يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة.