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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة وارتفاع الحالات الحرجة التعافي
27/10/2022   3:24 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة وارتفاع الحالات الحرجة التعافي

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ظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاض الإصابات الجديدة، وارتفاع الحالات الحرجة ونسب التعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 294 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 32 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 821540 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في منحنى الحالات الحرجة بدخول حالة واحدة جديدة إلى العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 76 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً، إذ سجلت 235 حالة فقط، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 807599 حالة.

وأضافت أن معدل الوفيات سجل ارتفاعاً طفيفاً، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9401 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة وارتفاع الحالات الحرجة التعافي

جديد المحليات
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