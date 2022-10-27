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جديد المحليات > وزير المالية: نتوقع نمو الناتج المحلي بأكثر من 5% حتى 2030
27/10/2022   3:30 م

وزير المالية: نتوقع نمو الناتج المحلي بأكثر من 5% حتى 2030

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أكد وزير المالية محمد الجدعان أنه من المتوقع نمو الناتج المحلّي الإجمالي للمملكة بأكثر من 5% حتى عام 2030.

وقال الجدعان في مقابلة مع قناة “الشرق” على هامش مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” إن الناتج غير النفطي نما على مدى 3 سنوات بما يفوق 5% أيضاً، نتيجة الاستراتيجيات الاقتصادية التي تم إطلاقها مؤخراً.

وأوضح أن المملكة تتجه نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في 2022 بواقع 7.6%، لافتاً إلى أن هذه النظرة الإيجابية تنسحب على باقي دول الخليج المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، وِفق التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي. وفق “أخبار 24”.

وزير المالية: نتوقع نمو الناتج المحلي بأكثر من 5% حتى 2030

جديد المحليات
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