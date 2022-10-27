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جديد المحليات > تحت رعاية خادم الحرمين.. منتدى الرياض يناقش 4 قضايا اقتصادية خلال نوفمبر المقبل
27/10/2022   5:23 م

تحت رعاية خادم الحرمين.. منتدى الرياض يناقش 4 قضايا اقتصادية خلال نوفمبر المقبل

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أعلن منتدى الرياض الاقتصادي أنه سيستقطب حشداً كبيراً من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين، للمشاركة في فعاليات دورته العاشرة التي تعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2022.

وأوضح المنتدى أن المشاركين سيتدارسون 4 قضايا اقتصادية استراتيجية رئيسية عناوينها: ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها في ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد، ودراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن الأوساط الاقتصادية ودوائر الاهتمام بهذا المنتدى يترقبون انطلاقة ذلك الحدث الاقتصادي المهم، خصوصاً وأن المنتدى اكتسب خلال مسيرته التي استمرت 21 عاماً سمعة مرموقة بكونه كياناً بحثياً ذا مصداقية وموثوقية عالية.

وأبان رئيس مجلس أمناء المنتدى، الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أن المنتدى يواصل الترتيبات والإعداد لانطلاقة الدورة العاشرة، وأن هذه الدورة ستحظى بمناقشات واسعة من الجمع الكبير المشارك من الخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين وأصحاب الاختصاص في كل ما يتعلق بجوانب الدراسات التي سيتناولها المنتدى.

وأكد الراجحي أن المنتدى نجح في تقديم توصيات مهمة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكان تركيزه على تنمية البنى التحتية، والارتقاء بتطوير الموارد البشرية الوطنية، ودراسة أفضل الوسائل لاستثمار مواردنا الطبيعية، وكذلك دراسة وتطوير البيئة التشريعية والسياسات المؤثرة في بيئة الأعمال والاستثمار. وفق “أخبار 24”.

تحت رعاية خادم الحرمين.. منتدى الرياض يناقش 4 قضايا اقتصادية خلال نوفمبر المقبل

جديد المحليات
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