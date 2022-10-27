إعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز لتورطه في جرائم استغلال نفوذ واختلاس وغسل الأموال والتزوير

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) ثلاثة أوامر ملكية.
وشملت الأوامر إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، لتورطه في جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال الجامعة.
وفيما يلي نص الأوامر:
– يعين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة.
– يعين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
-بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير، يعفى الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه. وفق “أخبار 24”.