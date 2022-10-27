نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالسجن والغرامة.. “النيابة” توضح إجراءات وقـوع حـادث مروري ترتب عليه حق عام
27/10/2022   9:57 م

بالسجن والغرامة.. “النيابة” توضح إجراءات وقـوع حـادث مروري ترتب عليه حق عام

+ = -
560

أوضحت النيابة العامة، اليوم (الخميس)، الإجراءات المتبعة وطريقة سير التحقيق في الحـوادث المرورية، وعقوبات الحـوادث المتعمدة إذا ترتب عليها وفـاة أو إصـابات.

وقالت النيابة إنه في حال وقوع حـادث مروري ترتب عليه حق عام تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحـادث فور وقـوعه، على أن تشعر النيابة العامة ويرفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

وأكدت أن من ارتكب حـادثاً مرورياً متعـدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفـاة، أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 4 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، دون الإخلال بما يتقرر للحق الخاص. وفق “أخبار 24”.

بالسجن والغرامة.. “النيابة” توضح إجراءات وقـوع حـادث مروري ترتب عليه حق عام

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885233923.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.