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جديد المحليات > المملكة وبلغاريا تتفقان على التعاون في مجال خدمات النقل الجوي
27/10/2022   9:57 م

المملكة وبلغاريا تتفقان على التعاون في مجال خدمات النقل الجوي

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وقع وزير النقل رئيس مجلس الإدارة للطيران الخطوط العامة للطيران المدني الخطوط الجوية ، ووزير النقل بجمهورية بلغاريا خريستو أليكسييف ، اليوم (الخميس) ، اتفاقية النقل في مجال النقل الجوي ؛ وذلك على هامش أعمال مستقبل الاستثمار.

هدف النمو إلى الهدف المحيط به في مجال النقل الجوي ، وقاعدة المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للوائح والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا منطقتي ، إضافة إلى وضع أطرى لحركة النقل الجوي على نحو آمن ومنظّم وسليم. وفق “أخبار 24”.

وجاءت هذه المذكرة ضمن هدف مستهدف في قطاع الطيران المدني الهادفة إلى الهدف التجاري ، وتوقيع البريد الجوي.

المملكة وبلغاريا تتفقان على التعاون في مجال خدمات النقل الجوي

جديد المحليات
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