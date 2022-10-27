المملكة وبلغاريا تتفقان على التعاون في مجال خدمات النقل الجوي

وقع وزير النقل رئيس مجلس الإدارة للطيران الخطوط العامة للطيران المدني الخطوط الجوية ، ووزير النقل بجمهورية بلغاريا خريستو أليكسييف ، اليوم (الخميس) ، اتفاقية النقل في مجال النقل الجوي ؛ وذلك على هامش أعمال مستقبل الاستثمار.
هدف النمو إلى الهدف المحيط به في مجال النقل الجوي ، وقاعدة المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للوائح والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا منطقتي ، إضافة إلى وضع أطرى لحركة النقل الجوي على نحو آمن ومنظّم وسليم. وفق “أخبار 24”.
وجاءت هذه المذكرة ضمن هدف مستهدف في قطاع الطيران المدني الهادفة إلى الهدف التجاري ، وتوقيع البريد الجوي.