سوق البحر الأحمر يعلن عن المشاريع المشاركة في دورته الثانية

أعلن سوق البحر الأحمر عن اختياراته السنوية للمشاركين في دورته الثانية وبرنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز، والذي يقام على هامش المهرجان السينمائي الدولي.
وأوضح أن السوق الذي ينظم خلال الفترة من 3-6 ديسمبر يمثل فرصة الاطلاع على المشهد السعودي الحيوي، بالإضافة إلى أفضل إنتاجات المنطقة العربية.
وأضاف أن برامج السوق تهدف لبناء جسور من التعاون مع قطاع صناعة السينما المستقلة في أوروبا وأمريكا، ويتطلع أن يصبح مركزاً للشراكات المستقبلية التي من شأنها أن تفتح المجال أمام الأفلام الإفريقية والعربية للوصول للعالمية.
وستتنافس المشاريع المختارة على جوائز نقدية يقدمها صندوق البحر الأحمر، تتمثل في جائزتي التطوير ولجنة التحكيم حيث تبلغ قيمة كل منهما 35 ألف دولار، إلى جانب جائزة الإنتاج بقيمة 100 ألف دولار، وجائزة سوق البحر الأحمر “لما بعد الإنتاج” بقيمة 30 ألف دولار. وفق “أخبار 24”.
وسيتضمن السوق 10 أفلام تعرض للمرة الأولى، بينها 8 من إخراج صانعي أفلام متمرّسين، مع تنوّع شيّق ولافت في المواضيع والقصص.
يذكر أن سوق المشاريع يُعتبر الوجهة الأمثل للاطلاع على أحدث المشاريع، التي أنتجها جيل جديد من صنّاع الأفلام المبدعين والواعدين والمخضرمين، كما يعزز من فرص التواصل والربط مع صنّاع الأفلام والممولين من مختلف أنحاء العالم.