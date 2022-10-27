عبر توقيع شراكة استراتيجية.. “توال” تستحوذ على أبراج الاتصالات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

وقعت “توال”، الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اتفاقية شراكة استراتيجية لتصبح توال بموجبها الشريك الاستراتيجي لتوفير حلول شبكة الاتصالات داخل المدينة.
وتسهم هذه الاتفاقية، في تحسين تغطية شبكات الاتصالات وتعزيز كفاءتها داخل المدينة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.
وبموجب هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار” المنعقد في الرياض، ستستحوذ “توال” على جميع الأبراج المملوكة من قبل المدينة، ومواقع التغطية داخل المباني (IBS)؛ وذلك لإدارتها وتشغيلها مع مزودي خدمات الاتصالات.
وتم ذلك خلال الفترة 25 وحتى 27 أكتوبر، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة توال المهندس محمد الحقباني، والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية السيد سيريل بيايا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة توال المهندس محمد الحقباني إن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إحدى أهم المدن الذكية والواعدة في المملكة، وواحدة من أهم المشاريع الاقتصادية الحيوية، ونتطلع لأن تسهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق عملياتنا وخدماتنا، وزيادة عدد الأبراج التي تمتلكها الشركة في جميع مناطق المملكة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية السيد سيريل بيايا، أن تعزيز شبكة الاتصالات بالمدينة سينهض بالإمكانات الصناعية والاقتصادية لها، وسيعزز قدرتها على احتضان مبادرات رؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفاتها الطموحة.
وتقدم شركة “توال” أحدث الخدمات والحلول لهذا القطاع الحيوي الهام والمتسارع في النمو، وتهدف إلى تمكين التحول التقني القادم في المملكة.
وفق “أخبار 24”.