نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على 8 مناطق بينها مكة والمدينة
28/10/2022   11:03 ص

طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على 8 مناطق بينها مكة والمدينة

+ = -
430

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، أن تشهد أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم، سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف أن الحالة ستشمل كذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون “37 درجة في مكة المكرمة، و36 درجة في المدينة المنورة، و34 درجة في الرياض وجدة والدمام، و25 درجة في أبها”.

طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على 8 مناطق بينها مكة والمدينة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885233959.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.