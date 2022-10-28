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جديد المحليات > “حساب المواطن”: فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة بالبرنامج
28/10/2022   11:03 ص

“حساب المواطن”: فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة بالبرنامج

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أكد برنامج “حساب المواطن”، أن فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة عند تسجيل أو تحديث البيانات من قبل المُستفيد.

وأوضح البرنامج، أنه في حال كان المُستفيد فردا مُستقلا لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المُتقدم بالطلب وتشمل “صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي أو خاص.

ونوه إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة “إيجار” دون الحاجة لإرفاق مُستند، وأما في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية باسم المُتقدم بالطلب يتم إضافة المُستفيد كتابع لرب الأسرة. وفق “أخبار 24”.

“حساب المواطن”: فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة بالبرنامج

جديد المحليات
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