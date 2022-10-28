بينهم 3 سيدات.. 42 مترشحاً لعضوية مجلس إدارة “غرفة جدة”

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة وصول أعداد المترشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ 23 إلى 42 مترشحاً منهم 3 سيدات.
وشهدت الترشيحات ولأول مرة في تاريخ الغرفة دخول مستثمر أجنبي في منافسة الترشيحات لعضوية مجلس إدارة الغرفة.
وأوضح رئيس اللجنة محمد بن أحمد المالكي، أن سير عملية استقبال طلبات المترشحين تمت بكل انسيابية على مدى 24 يوماً؛ وفق الضوابط والشروط التي حددتها وزارة التجارة لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية؛ شاملاً الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة. وفق “أخبار 24”.