اكتمال وصول القوات الجوية إلى الإمارات للمشاركة في تمارين عسكرية

اكتمل وصول مجموعة القوات الجوية الملكية إلى الإمارات؛ للمشاركة في تمرين “مركز الحرب الجوي والدفاع الصاروخي 2022”.
وأكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين، المقدم الطيار الركن محمد بن سعيد الأحمري، اكتمال وصول جميع المشاركين في التمرين من أطقم جوية وفنية ومساندة إلى قاعدة الظفرة الجوية.
وأضاف أنه جرى نقل المعدات والمشاركين بقدرات من القوات الجوية 100%، ودون أي تأثير على المهام الأخرى، لافتا إلى أن القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في هذا التمرين بمنظومة طائرات تورنيدو بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة.
وأكد أن هذا التمرين من التمارين العسكرية المشتركة المهمة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن فعالياته ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل ويستمر نحو شهر.
يذكر أن هذا التمرين تشارك فيه المملكة، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، واليونان، وعُمان، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وأستراليا.
وفق “أخبار 24”.