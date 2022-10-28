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جديد المحليات > بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية.. افتتاح معرض الخزامى للعطور والبخور الأول في الجوف
28/10/2022   4:19 م

بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية.. افتتاح معرض الخزامى للعطور والبخور الأول في الجوف

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افتتح أمين منطقة الجوف، عاطف محمد الشرعان، معرض الخزامى للعطور والبخور الأول بالمنطقة.

ويقام المعرض، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس (الخميس)، في مركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا.

يذكر أن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 50 علامة تجارية رائدة من داخل المملكة والخليج من الشركات والأفراد.

وفق “أخبار 24”.

بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية.. افتتاح معرض الخزامى للعطور والبخور الأول في الجوف

جديد المحليات
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