بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية.. افتتاح معرض الخزامى للعطور والبخور الأول في الجوف

افتتح أمين منطقة الجوف، عاطف محمد الشرعان، معرض الخزامى للعطور والبخور الأول بالمنطقة.
ويقام المعرض، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس (الخميس)، في مركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا.
يذكر أن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 50 علامة تجارية رائدة من داخل المملكة والخليج من الشركات والأفراد.
#شاهد افتتاح معرض الخزامى للعطور والبخور الأول بالمنطقة، الذي افتتحه أمين منطقة الجوف @Atefalsharaan اليوم في مركز الجوف الحضاري بمدينة #سكاكا ، بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية رائدة من داخل المملكة والخليج من الشركات والأفراد.#أمانة_منطقة_الجوف pic.twitter.com/eCcNCGZXR1
— أمانة منطقة الجوف (@amanataljouf) October 27, 2022
وفق “أخبار 24”.