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جديد المحليات > “البوليفارد” تحقق أرقاماً قياسية في أعداد الزوار خلال اليوم الأول من “ويكيند الرعب”
28/10/2022   4:19 م

“البوليفارد” تحقق أرقاماً قياسية في أعداد الزوار خلال اليوم الأول من “ويكيند الرعب”

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حققت منطقة “بوليفارد رياض سيتي” ضمن مناطق “موسم الرياض”، أرقاماً قياسية في أعداد الزوار خلال اليوم الأول من “ويكيند الرعب”.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إن عدد زوار البوليفارد تخطى 120 ألف زائر خلال اليوم الأول من الفعالية.

وتستضيف البوليفارد خلال عطلة نهاية الأسبوع، فعالية “ويكند الرعب” وهي بمثابة كرنفال أو حفلة تنكرية، حيث اكتظت ساحة المنطقة بأشخاص ارتدوا ملابس تنكرية تثير الرعب، والفضول، والاندهاش أحيانًا.

البوليفارد

وفق “أخبار 24”.

“البوليفارد” تحقق أرقاماً قياسية في أعداد الزوار خلال اليوم الأول من “ويكيند الرعب”

جديد المحليات
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