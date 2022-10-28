طرح 653 وظيفة صحية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم (الجمعة)، عن فتح باب التوظيف والإحلال لـ 653 وظيفة صحية رسمية ووظائف برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية بالجامعة.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف يمكن شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، مبينة أن فترة التقديم تمتد لـ 10 أيام، ابتداءً من يوم الأحد المقبل 1444/04/05هـ.
وقالت إن من شروط الالتحاق بهذه الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، إرفاق إثبات المعادلة من الوزارة، حاصلاً على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية، واجتياز المقابلة الشخصية.وفق “أخبار 24”.
وأكدت على أن التقديم على هذه الوظائف لا يعـد ترشيحاً نهائياً، مؤكدةً على المتقدم الاطلاع على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة له يتقدم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.