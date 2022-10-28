توزع حالياً في المدارس.. “مانجا العربية” تشارك بمعرض “الأنمي السعودي”

شاركت مجلة “مانجا العربية” المجلة الأولى الموجهة لفئة الصغار في معرض الأنمي السعودي، بعد توقف دام لمدة ثلاثة أعوام بسبب فيروس كورونا.
وقال فارس آل رشود مدير تطوير الأعمال والشراكات في مانجا العربية لـ”أخبار 24″ إن مشروع مانجا العربية مشروع وطني ثقافي طموح يتبع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، التي تقدم نوعين من المجلات الموجهة لفئتي الصغار والشباب.
وأوضح أن إنتاج قصص مانجا مؤلفة بالكامل بإعداد طاقم سعودي، اكتسبوا الخبرة والمعرفة وتعلموا فن المانجا، ليظهروا لنا أعمالهم الشيقة، التي أصبحت تنشر في المجالات و التطبيقات.
وأكد أن المجلة تحتوي على نوعين من القصص، النوع الأول قصص مؤلفة محليا والثاني قصص يابانية ومترجمة من لغات غير العربية إلى اللغة العربية، بالإضافة للتطبيقات الإلكترونية التي تجاوزت خلال عام وثلاثة أشهر 2.5 مليون تحميل، بعد أن وصلت لعشرات الدول.
وعن توزيعها، بين أن مجلة مانجا العربية توجد في أكثر من 23 ألف مدرسة حول المملكة، و في أكثر من 230 نقطة توزيع؛ في الكافيهات و المطارات و المراكز التجارية وأخيرًا دور السينما.
وقال آل رشود إنه سيتم إطلاق عدد من القصص المحلية، بإبداع شباب وشابات سعوديين أظهروا قدراتهم، وسترى النور قريبًا، بالإضافة إلى أنه في المستقبل القريب سيكون هناك قصص يابانية أخرى شهيرة سوف تترجم أو جارٍ ترجمتها من اللغة اليابانية إلى العربية.