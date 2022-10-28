بالفيديو والصور.. تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يفتتح دورة الألعاب السعودية 2022

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله – ، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل افتتاح النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية، كأكبر حدث رياضي وطني بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري ، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض .
ولدى وصول سموه مقر الحفل كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية .
واحتضن استاد الملك فهد بالرياض (ملعب الدرة)، مساء اليوم الجمعة، حفلَ افتتاح أضخم حدث رياضي أولمبي وطني، بمسيرة رياضية هي الأكبر على مستوى المملكة. وفق “أخبار 24”.
وشهد (ملعب الدرة) عروضا فنية احتفالية، ترافقها الألعاب النارية، وعدد من الفقرات الشيقة والمتنوعة، التي تواكب أهمية وحجم هذا الحدث الرياضي الوطني الأول من نوعه.
وانطلقت صباح امس منافسات دورة الألعاب السعودية 2022، أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، والتي تستضيف العاصمة الرياض منافساتها حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، في 20 موقعاً.
ليلة ستبقى عالقة في العقول والأذهان في حفل افتتاح الحدث الرياضي الأكبر 🇸🇦#دورة_الألعاب_السعودية | #SSC pic.twitter.com/KfINJyvFYS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 28, 2022