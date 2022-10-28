رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 34

عقد رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم (الجمعة)، اجتماعهم الـ 34، برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية بالمملكة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، في مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، واعتماد التوصيات المرفوعة من اجتماع المكتب التنفيذي بشأن هيئة التحكيم الرياضي بدول مجلس التعاون، واعتماد التقرير الختامي عن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي أقيمت بدولة الكويت خلال شهر مايو 2022.
كما اعتمد رؤساء اللجان جدول توزيع الدورات الرياضية الخليجية للخمسة أعوام القادمة، وتوصيات المجلس التنفيذي المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي، إلى جانب مناقشة ملف التعاون الدولي المشترك في المجال الرياضي. وفق “أخبار 24”.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في الإمارات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ورئيس اللجنة الأولمبية في سلطنة عمان الشيخ خالد بن محمد الزبير، ورئيس اللجنة الأولمبية في قطر الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس اللجنة الأولمبية في الكويت الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.