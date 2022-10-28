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جديد المحليات > “نزاهة”: المبالغ المختلسة في قضية مدير جامعة الملك عبدالعزيز تجاوزت 500 مليون ريال
28/10/2022   11:04 م

“نزاهة”: المبالغ المختلسة في قضية مدير جامعة الملك عبدالعزيز تجاوزت 500 مليون ريال

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قال المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، إن مجموع المبالغ المختلسة من قبل مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بلغ أكثر من 500 مليون ريال.

وأوضح الحسين، خلال مداخلة ببرنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن هناك متورطين آخرين في تلك القضية، وهم من جميع فئات الجامعة ومنهم المسؤول والموظف العادي، مبيناً أنه جارٍ استكمال إجراءات التحقيق معهم من قبل الجهات المختصة.

ونوه إلى أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في تلك الأموال المختلسة تمهيدا لاستعادتها إلى خزينة الدولة، مؤكداً أن كل من يتعدى على المال العام سيكون عرضة للمساءلة والعقاب. وفق “أخبار 24”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر، أمس (الخميس)، 3 أوامر ملكية، بينها إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

“نزاهة”: المبالغ المختلسة في قضية مدير جامعة الملك عبدالعزيز تجاوزت 500 مليون ريال

جديد المحليات
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