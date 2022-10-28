“نزاهة”: المبالغ المختلسة في قضية مدير جامعة الملك عبدالعزيز تجاوزت 500 مليون ريال

قال المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، إن مجموع المبالغ المختلسة من قبل مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بلغ أكثر من 500 مليون ريال.
وأوضح الحسين، خلال مداخلة ببرنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن هناك متورطين آخرين في تلك القضية، وهم من جميع فئات الجامعة ومنهم المسؤول والموظف العادي، مبيناً أنه جارٍ استكمال إجراءات التحقيق معهم من قبل الجهات المختصة.
ونوه إلى أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في تلك الأموال المختلسة تمهيدا لاستعادتها إلى خزينة الدولة، مؤكداً أن كل من يتعدى على المال العام سيكون عرضة للمساءلة والعقاب. وفق “أخبار 24”.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر، أمس (الخميس)، 3 أوامر ملكية، بينها إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.
#نشرة_الرابعة | وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمتحدث الرسمي أحمد الحسين: التحقيق مستمر مع متورطين آخرين في قضية رئيس الجامعة المعفى pic.twitter.com/h4ovUsvJV9
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 28, 2022
#نشرة_الرابعة | وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمتحدث الرسمي أحمد الحسين: أكثر من 500 مليون ريال ضبطت في قضية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز pic.twitter.com/mdIjkGHX4L
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 28, 2022