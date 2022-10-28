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جديد المحليات > يستقطب 192 دولة.. المملكة تحقق إنجازاً جديداً وتفوز باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023
28/10/2022   11:03 م

يستقطب 192 دولة.. المملكة تحقق إنجازاً جديداً وتفوز باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023

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فازت المملكة باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023، والذي يستقطب ممثلي القطاع البريدي في 192 دولة حول العالم لمناقشة فتح الاتحاد أمام الجهات الفاعلة في القطاع البريدي.

وعلّق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر على استضافة المملكة للمؤتمر في العاصمة الرياض، بأن هذا الأمر يؤكد ثقة المجتمع الدولي والمنظمات العالمية بدور المملكة البارز في نمو وتطوير العمل اللوجستي والبريدي وفق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. وفق “أخبار 24”.

وتأسس الاتحاد البريدي العالمي UPU عام 1874، وهو ثاني أقدم منظمة دولية بالعالم، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الفاعلة لتنظيم وتطوير الخدمات البريدية.

يستقطب 192 دولة.. المملكة تحقق إنجازاً جديداً وتفوز باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023

جديد المحليات
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