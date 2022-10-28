يستقطب 192 دولة.. المملكة تحقق إنجازاً جديداً وتفوز باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023

فازت المملكة باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023، والذي يستقطب ممثلي القطاع البريدي في 192 دولة حول العالم لمناقشة فتح الاتحاد أمام الجهات الفاعلة في القطاع البريدي.
وعلّق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر على استضافة المملكة للمؤتمر في العاصمة الرياض، بأن هذا الأمر يؤكد ثقة المجتمع الدولي والمنظمات العالمية بدور المملكة البارز في نمو وتطوير العمل اللوجستي والبريدي وفق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. وفق “أخبار 24”.
وتأسس الاتحاد البريدي العالمي UPU عام 1874، وهو ثاني أقدم منظمة دولية بالعالم، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الفاعلة لتنظيم وتطوير الخدمات البريدية.
امتدادًا للإنجازات المتتالية 🇸🇦 وبدعم القيادة الرشيدة..
المملكة تفوز باستضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023 الذي يستقطب ممثلي 192 دولة في العالم لمناقشة فتح الاتحاد @UPU_UN أمام الجهات الفاعلة في القطاع البريدي
نفخر بهذا الانجاز مع الزملاء @SPL_KSA_online، وكل الشكر لـ @KSAMOFA pic.twitter.com/2UcoJovK4B
— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) October 28, 2022