ارتفاع الجامعات السعودية المدرجة في تصنيف التايمز للتخصصات إلى 21 جامعة

ارتفع عدد الجامعات السعودية في تصنيف التايمز للتخصصات إلى 21 جامعة سعودية مقارنةً بـ 6 جامعات في عام 2019، وذلك في النسخة الأخيرة من التصنيف للعام 2023.
وتفوقت الجامعات السعودية في 10 تخصصات رئيسة من بين 11 تخصصاً يتم تصنيف الجامعات العالمية فيها، حيث حصلت على عدد من المراكز المميزة، من بينها المركز 47 عالمياً في العلوم الفيزيائية والمركز 56 عالمياً في علوم الحاسب والمركز 57 عالمياً في الهندسة.
وجاء التخصص السريري والصحي الأعلى بتصنيف 19 جامعة سعودية، وتخصصا الهندسة والعلوم الفيزيائية بتصنيف 18 جامعة سعودية في كليهما. وفق “أخبار 24”.